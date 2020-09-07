После дождя улицы Твери вновь затапливает

В Твери вновь затопило «кольцо» в микрорайоне «Южный». Фото: Наталья Тихонова.

В Твери после обильного утреннего дождя, начавшегося около 06:00, на нескольких улицах вновь появились огромные лужи. Автомобили едут, поднимая волны.

В частности, традиционно «затопило» кольцо в микрорайоне «Южный», а также часть дороги около остановки «Посёлок имени Чкалова». Машины здесь снова едут, рассекая водную гладь.

Под водой оказалось пересечение проспекта Победы с улицей 15 лет Октября. Фото: Александр Сорокин.

Также вновь образовалась огромная лужа на пересечении Проспекта Победы с улицей 15 лет Октября. В сообществе водителей в социальных сетях автомобилисты сообщают, что «воды по бордюр».

В комментариях в соцсетях жители делятся соображениями по поводу ситуации. Говорят, что пройти местами можно только в резиновых сапогах.

В Твери жители собираются идти по делам в резиновых сапогах. Фото: скрин экрана.

В 08:45 обильный дождь продолжил лить. По прогнозам, осадки в Твери ожидаются также и ближе к концу рабочего дня.