Состоянние троллейбусов из Твери возмутило новосибирцев. Фото: Артем Шмидт – ВК/a.shmidt84

Напомним, администрация Новосибирска решила приобрести троллейбусы из Твери в связи с тем, что износ новосибирского электротранспорта очень высок. О намерениях рассказал 17 августа в эфире радиостанции «Городская волна» заместитель главы города Новосибирск Олег Клемешов.

В прошедшие субботу и воскресенье в социальных сетях активно обсуждали «рогатый» транспорт, который мэрия Новосибирска закупила в столице Верхневолжья. Тему подхватили новосибирские СМИ, по их информации, прибывшие из Твери троллейбусы требуют ремонта. В новосибирском «Горэлектротранспорте» рассказали, что уже восстанавливать транспортные средства.

В минувшие выходные, 5 и 6 сентября в сети появилась информация, что в город-«миллионник» прибыла первая партия троллейбусов из Твери. Пользователи выкладывали фото, на которых снят электротранспорт, предположительно из нашего областного центра. Их состояние вызвало шквал негативных комментариев.

Затем новосибирские СМИ опубликовали комментарий, что троллейбусы уже начали ремонтировать, подтвердив то, что их привезли именно из Твери. «Рогатых» будут вводить в эксплуатацию в Новосибирске только после подготовки.

– Первые машины планируем ввести в эксплуатацию через три-четыре недели. Маршруты разные, по всем депо распределяем полученные троллейбусы, – цитирует новосибирский портал слова их источника в муниципальном транспортном предприятии.

Тверские троллейбусы теперь будут на улицах Новосибирска. Фото: Виктория ТУШКОВА

Напомним, с улиц Твери троллейбусы исчезли после того, как в регионе ввели новую транспортную систему – «Транспорт Верхневолжья».