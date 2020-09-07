Найдена погибшей пропавшая ночью в Тверской области женщина

В Тверской области нашли погибшей женщину, пропавшую ночью. Фото: ВПСО «Сова» Тверь и Тверская область – ВК/poisk_tver.

В Тверской области нашли погибшей 52-летнюю жительницу Старицы, поиски которой объявляли в выходные. Напомним, Наталья Усова (Чикина) в субботу, 5 сентября, в половине первого ночи ушла из квартиры по адресу дом №24 на улице Вагжанова в городе Старица. С этого момента до понедельника, 7 сентября, о ней не было информации.

– Найдена. Погибла, – указано в информации тверского отделения поискового отряда «Сова».

Поисковики и пользователи в комментариях в официальном сообществе поисковиков выражают соболезнования родным и близким.