В Москве пройдёт антифашистский форум с участием тверичан. Фото: Администрация Твери/www.tver.ru.

Участниками форума станут представители организаций, объединяющих бывших несовершеннолетних узников фашизма из России, Беларуси, Украины, Словении, Латвии, Болгарии, Молдавии, Эстонии. Всего в регионах ЦФО их проживет более 42 тысяч человек. В Тверской области – 734 человека.

На форуме пройдёт видеоконференция с прямым включением из бывшего немецкого концлагеря «Заксенхаузен» в Германии и бывшего детского концлагеря «Саласпилс» в Латвии. Также будет представлена интерактивная фотовыставка.

Темы для обсуждения заявлены следующие: «Фашизм, неофашизм и антифашизм в судьбах малолетних узников фашизма», «Судьбы детей войны и послевоенных лет», «Ретрансляция трагического опыта жертв нацизма» и многие другие.

Организаторы – Международный союз бывших малолетних узников фашизма, Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашизма, Общероссийское движение «Сильная Россия», Общероссийская организация «Офицеры России».