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В Тверской области в две столкнувшиеся машины влетела третья

Один из водителей получил серьёзные травмы
Семён ЛЕГКОВ
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В Тверской области на М-10 в две столкнувшиеся машины влетела третья. Фото: сотрудники ГИБДД.

В Тверской области на М-10 в две столкнувшиеся машины влетела третья. Фото: сотрудники ГИБДД.

На 174 километре трассы М-10 столкнулись две машины. Небольшое ДТП не получило бы отражение в сводках ГИБДД, если не продолжение истории. В два стоящих автомобиля врезался ещё один. Именно мужчина за рулём третьего транспортного средства и пострадал.

Водителя Renault, который был невнимателен на дороге, доставили в больницу. У него диагностировали перелом тазовых костей, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Сотрудники Госавтоинспекции просят участников дорожного движения соблюдать дистанцию на дороге и не превышать скорость. Даже если путь пролегает по трассе вне населённых пунктов.

В аварии на М-10 мужчина получил перелом костей таза. Фото: сотрудники ГИБДД.

В аварии на М-10 мужчина получил перелом костей таза. Фото: сотрудники ГИБДД.

ДТП