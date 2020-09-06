В Твери мужчина украл машину и хотел разобрать на запчасти

В Твери будут судить мужчину, который украл машину и планировал разобрать на запчасти. Фото: Яна ЛИСИНА

В отделение полиции в Заволжском районе Твери обратился 41-летний водитель машины, который сообщил, что его автомобиль исчез со стоянки около дома. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам. Оказалось, что транспортное средство похитили, чтобы разобрать на части.

Полиция выяснила, что машину угнал 31-летний безработный тверичанин, которого до этого уже судили. Во время допроса он рассказал, что хотел развинтить машину, а затем использовать как «донора» запчастей для своего автомобиля.

Полиция вовремя остановила злоумышленника. Теперь его будут судить по статье «Кража». Сейчас полицейские проверяют – причастен ли мужчина к другим аналогичным преступлениям.