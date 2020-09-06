В Твери найдена живой пропавшая 1 сентября женщина

В Твери нашли женщину, пропавшую 1 сентября. Фото: ВПСО «Сова» Тверь и Тверская область – ВК/poisk_tver.

Ранее сообщалось, что тверичанка с рюкзаком за спиной ушла из дома на Санкт-Петербургском шоссе, и информации о ней не было до 5 сентября. Но всё закончилось благополучно – женщину нашли. Но в выходные члены поискового отряда «Сова» разыскивают ещё нескольких потерявшихся. В том числе, грибника.

По информации поисковиков, 86-летняя Антонина Михайлишина 4 сентября ушла из дома в деревне Курово Медновского сельского поселения за грибами и не вернулась. Женщина была одета в синий плащ и чёрные резиновые сапоги. Грибы собирала в пакет.

В Тверской области объявлены поиски 86-летней грибницы, заблудившейся в лесу. Фото: ВПСО «Сова» Тверь и Тверская область – ВК/poisk_tver.

Также в Тверской области ищут 52-летнюю Наталью Усову (Чикину), которая в 00:30 ушла из дома №24 на улице Вагжанова в городе Старица. С какой целью старичанка так поздно была на улице – не уточняется.

В Старице ищут ушедшую ночью из дома женщину. Фото: ВПСО «Сова» Тверь и Тверская область – ВК/poisk_tver.

Кроме того, продолжаются поиски 17-летней жительницы Вышнего Волочка Королины Макаренко. Она покинула место жительства 31 августа. К поисковой работе подключились следователи. Об этом уже сообщала «КП»-Тверь».