Полицейские задержали в Твери 30-летнего грабителя

В Твери задержали грабителя, отнявшего у девушки телефон. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Инцидент произошёл в Твери на бульваре Цанова. К 24-летней тверичанке подошёл злоумышленник и вырвал из рук сотовый телефон, после чего пустился бежать. Полицейские оперативно задержали грабителя.

Полиция прибыла на место, быстро сориентировалась и поняла, в каком направлении мог уйти преступник. В скором времени он был задержан. Это безработный 30-летний житель Калининского района, которого до этого уже судили.

Сейчас мужчина арестован и по уголовной статье «Грабёж» ему грозит новый тюремный срок – до 4 лет.

Сотрудники МВД призывают быть бдительными. В поисках важной информации в телефоне можно не заметить, как гаджет у вас соберутся отнять.