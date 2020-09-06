Пять человек заразились коронавирусом в Твери 6 сентября

В регионе подтверждено 23 случая коронавируса. Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 6 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, из них пятеро заражённых – в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5547 человек.
4271 заболевший излечился от инфекции. 207 человек умерли.
1069 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1794 (+5 за сутки)
Кимры 560 (+2)
Конаковский район 439 (+3)
Ржев 406 (+3)
Калининский район 286
Лихославльский район 243
Торжок 239 (+4)
Вышневолоцкий округ 177
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО.