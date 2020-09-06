Пять человек заразились коронавирусом в Твери 6 сентября

В регионе подтверждено 23 случая коронавируса. Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 6 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, из них пятеро заражённых – в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5547 человек.

4271 заболевший излечился от инфекции. 207 человек умерли.

1069 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1794 (+5 за сутки)

Кимры 560 (+2)

Конаковский район 439 (+3)

Ржев 406 (+3)

Калининский район 286

Лихославльский район 243

Торжок 239 (+4)

Вышневолоцкий округ 177

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.