15-летний мальчик погиб на пожаре в бане в Тверской области

В Тверской области на пожаре погиб 15-летний подросток.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В посёлке Редкино в Тверской области рано утром во время того, как тушили пожар в бане, на месте ЧП нашли тело 15-летнего мальчика. Конаковские следователи изучают обстоятельства его гибели. Пока причины возгорания неизвестны.
Пожар в бане случился на участке, расположенном на улице Энтузиастов в посёлке Редкино Конаковского района. На месте работают МЧС, следователи и полицейские. Опрашивают свидетелей, соседей.
Чтобы точно определить причины смерти подростка назначили экспертизу. По результатам следователи примут процессуальное решение.