15-летний мальчик погиб на пожаре в бане в Тверской области

В Тверской области на пожаре погиб 15-летний подросток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В посёлке Редкино в Тверской области рано утром во время того, как тушили пожар в бане, на месте ЧП нашли тело 15-летнего мальчика. Конаковские следователи изучают обстоятельства его гибели. Пока причины возгорания неизвестны.

Пожар в бане случился на участке, расположенном на улице Энтузиастов в посёлке Редкино Конаковского района. На месте работают МЧС, следователи и полицейские. Опрашивают свидетелей, соседей.

Чтобы точно определить причины смерти подростка назначили экспертизу. По результатам следователи примут процессуальное решение.