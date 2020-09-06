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Происшествия

15-летний мальчик погиб на пожаре в бане в Тверской области

Следователи начали выяснять обстоятельства трагедии
Семён ЛЕГКОВ
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В Тверской области на пожаре погиб 15-летний подросток.

В Тверской области на пожаре погиб 15-летний подросток.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В посёлке Редкино в Тверской области рано утром во время того, как тушили пожар в бане, на месте ЧП нашли тело 15-летнего мальчика. Конаковские следователи изучают обстоятельства его гибели. Пока причины возгорания неизвестны.

Пожар в бане случился на участке, расположенном на улице Энтузиастов в посёлке Редкино Конаковского района. На месте работают МЧС, следователи и полицейские. Опрашивают свидетелей, соседей.

Чтобы точно определить причины смерти подростка назначили экспертизу. По результатам следователи примут процессуальное решение.

ЧП