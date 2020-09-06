В Тверской области стартовал финал Восьмого Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

В Тверской области стартуют соревнования рабочих профессий «Молодые профессионалы». Фото: Новолипецкий металлургический комбинат – nlmk.com.

Молодые специалисты, выбравшие рабочую специальность, будут соревноваться на различных площадках образовательных учреждений, а также в международных центрах компетенций. От Тверской области в финал вышли 11 участников. За их работой можно будет следить онлайн из любой точки мира.

Тверичане будут соревноваться по программам конкурса «Кирпичная кладка», «Программные решения для бизнеса», «Графический дизайн», «Администрирование отеля», «Агрономия», «Полимеханика и автоматизация», «Цифровая метрология».

Чемпионат, популяризирующий труд рабочих, поддерживает Правительство Тверской области. Стандарты «WorldSkills Russia» ставят высокую планку качества работ для выполненных работ.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отмечает, что это важное направление работы, которое помогает реализовать задачи нацпроекта «Образование».

– Национальный проект «Образование» предусматривает комплекс мер по повышению конкурентоспособности профессионального образования. В Тверской области должна быть создана единая система профориентации, обучения, прохождения практики, обеспечения рабочими местами и закрепления кадров, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

21 сентября объявят результаты общего зачёта и отметят наиболее проявившие себя регионы. Трансляция соревнований будет доступна на официальном сайте конкурса.