На 200 часов исправительных работ осудили вора в Тверской области

В Тверской области вора осудили на 200 часов исправительных работ. Фото: Виктория МИНАЕВА

Дело жителя Западнодвинского района разбирали в районном суде. Его обвинил в краже значительной суммы денег. Приговором преступнику назначили наказание в виде исправительных работ.

Суд установил, что подозреваемый с 12 на 13 декабря 2019 года был в квартире у знакомой. Выпив, он внезапно решил похитить у женщины деньги. Убедившись, что она уснула, гость забрал кошелёк, который лежал на подоконнике.

В нём оказалось 190 тысяч рублей. С деньгами злоумышленник скрылся и распорядился ими по собственному усмотрению.

Учитывая все обстоятельства дела, подсудимому назначили наказание – 200 часов общественно полезных работ. Где именно будет проходить трудовое перевоспитание – определят в дальнейшем.