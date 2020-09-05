Единый день записи в спортшколы и секции пройдёт в Твери

В Твери пройдёт единый день записи в спортшколы. Фото из архива ВФСК ГТО в Тверской области – ВК/gtotver.

В Твери в рамках проекта «Спорт – норма жизни» в воскресенье всех желающих запишут в спортшколы и секции. Регистрация централизованно пройдёт во Дворце спорта «Юбилейный».

В фойе второго этажа для детей и родителей спортивные учреждения проведут презентации. Возможно будет пообщаться с тренерами и узнать условия отбора в школы и секции.

День записи проходит ежегодно в начале учебного года, чтобы школьники и их родители могли определиться – как распланировать свободное время. В среднем, в нём участвуют порядка 500 тверичан.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя неоднократно подчёркивал, насколько важен спорт для населения. Занятия спортом должны быть доступны, чтобы к ним могли приобщиться не только дети, но и взрослые.

Записаться в спортшколы можно будет 6 сентября с 10:00 до 12:00. Также в 11:00 запланированы выступления юных тверских спортсменов.