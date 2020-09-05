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Тверская компания может заплатить 100-тысячный штраф за нарушение «коронавирусных» ограничений

Наказание назначил Пролетарский суд Твери
Семён ЛЕГКОВ
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Тверская компания может заплатить 100-тысячный штраф за нарушение режима повышенной готовности.

Тверская компания может заплатить 100-тысячный штраф за нарушение режима повышенной готовности.

Фото: Анна КОЛПАКОВА

Правоохранительные органы установили, что одна из компаний, которая торгует нижним бельём, работала в период, когда действовали ограничения. В частности, 7 июня, когда действовал режим повышенной готовности. Эта продукция не была включена в список товаров первой необходимости.

Кроме того, органы правосудия выяснили, что помещение, где находится магазин, нет отдельного входа, и работники не соблюдали требования Роспотребнадзора. Тем самым они нарушали постановление губернатора Тверской области от 17 марта 2020 года.

Также покупатели могли свободно ходить по павильону и делать покупки. Нигде не было указаний, что организация перешла на доставку товаров и дистанционный приём заказов.

Компании выписали административный штраф на 100 тысяч рублей. Пока постановление не вступило в силу и возможно обжаловать финансовые санкции.

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