Тверская компания может заплатить 100-тысячный штраф за нарушение «коронавирусных» ограничений

Тверская компания может заплатить 100-тысячный штраф за нарушение режима повышенной готовности. Фото: Анна КОЛПАКОВА

Правоохранительные органы установили, что одна из компаний, которая торгует нижним бельём, работала в период, когда действовали ограничения. В частности, 7 июня, когда действовал режим повышенной готовности. Эта продукция не была включена в список товаров первой необходимости.

Кроме того, органы правосудия выяснили, что помещение, где находится магазин, нет отдельного входа, и работники не соблюдали требования Роспотребнадзора. Тем самым они нарушали постановление губернатора Тверской области от 17 марта 2020 года.

Также покупатели могли свободно ходить по павильону и делать покупки. Нигде не было указаний, что организация перешла на доставку товаров и дистанционный приём заказов.

Компании выписали административный штраф на 100 тысяч рублей. Пока постановление не вступило в силу и возможно обжаловать финансовые санкции.