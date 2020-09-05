В Тверской области в ДТП пострадал двухлетний мальчик

В Тверской области в ДТП пострадал 2-летний мальчик. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Конаково на перекрёстке на проспекте Ленина столкнулись две иномарки, в аварии пострадал юный пассажир. Водитель Dodge, поворачивая налево на зелёный сигнал светофора, не пропустил автомобиль Toyota, который ехал по прямой по встречке. В результате столкновения травмы получил двухлетний мальчик, находящийся в Dodge.

По информации дорожной полиции, малыш-пассажир в Dodge был в детском кресле, но при этом не пристёгнут. Из-за этого подозревают, что у него сотрясение головного мозга.

Сотрудники ГИБДД выясняют, кто был виноват в происшествии на дороге, а также составляют административный протокол на водителя Dodge за нарушение правил перевозки пассажиров. Нарушителю грозит штраф.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозить маленьких детей в машине нужно не только в удерживающем устройстве или кресле, но и пристёгнутыми ремнём безопасности. Это поможет избежать случаев детского травматизма.