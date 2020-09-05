В Тверской области заложили капсулу времени для потомков

В Тверской области заложили капсулу, которую вскроют в 100-летие Победы в Великой Отечественной войне. Фото: ПТО.

В селе Микшино Лихославльского района у подножия мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, заложили капсулу времени с посланием для потомков. В торжественном карауле около памятника встали юнармейцы.

Среди гостей церемонии была 94-летняя Мария Беляева. Во время войны она работала в тылу. Мария Ивановна рассказала школьникам о тяготах и горестях военной жизни.

Запланировано, что капсулу времени откроют через четверть века – в столетний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Юнармейцы на посту. Фото: ПТО

4 сентября в Ржевском районе около Мемориала Советскому солдату открылась Международная военно-историческая экспедиция поисковиков «Ржев. Калининский фронт». В этом году на неё прибыли около 500 поисковиков из 26 субъектов России, а также Беларуси и Казахстана. В Вахте памяти будут участвовать солдаты 90 отдельного специального поискового батальона российской армии.

– Поднятые поисковиками останки наших воинов, каждая установленная личность – это важнейший вклад в сохранение нашей исторической памяти, за которым стоит кропотливый труд и серьезная исследовательская работа», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В программе экспедиции запланированы для школьников экскурсии, мастер-классы по военной археологии, оформлению документов, а также работе в архивах. В лагере поисковиков функционирует полевой музей с экспозицией находок. Всего за 4 года работы участники «Калининского фронта» обнаружили останки 1365 воинов, установили 95 имён.