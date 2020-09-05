В Тверской области медвежата кушают овёс в вольерах. Фото: Центра спасения медвежат-сирот – ВК/obrcrussia.

В официальном сообществе в соцсетях Центра спасения медвежат-сирот появилось умилительное видео, как медвежата из младшей группы лакомятся овсом и разнотравьем, которые им принесли в вольеры. «Воспитанникам» нужно нагулять жирок перед зимней спячкой.

Работники Центра спасения медвежат-сирот решили не выводить младшую группу в овсяные поля из-за того, что боятся за медведицу Пужу. Малышка, которую привезли в Тверской питомник из Республики Коми, держится особняком. Она какое-то время провела с матерью в естественной среде обитания и приобрела более дикий характер.

Все 18 «воспитанников» Центра успешно готовятся к зимней спячке. Их аппетит в норме, а корм завозят регулярно.

Также регулярно на официальном ютуб-канале Центра появляются видеоотчёты о жизни косолапых. Сотрудники ведут его уже год.

Видео – ютуб-канал Центра спасения медвежат-сирот/Russia Baby Bear Rescue.