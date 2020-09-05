В Тверской области следователи оперативно нашли 12-летнюю школьницу, ушедшую из дома. Фото: СУ СК РФ по Тверской области/tver.sledcom.ru.

Напомним, девочку воспитывает опекун и она уже неоднократно убегала из дома. Сейчас все обстоятельства произошедшего уточняют сотрудники Следственного комитета. 12-летнюю жительницу ЗАТО Озёрный обнаружили в родном населённом пункте.

5 сентября, ночью, сотрудникам Следственного комитета поступил сигнал, что пропала Ангелина Курочкина 2008 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов выехали по адресу, где она живёт, поговорили с опекуном и возможными свидетелями. Начались поиски, к которым подключились добровольцы.

Полиция, следователи и криминалисты обошли все улицы посёлка городского типа, опросили жителей, проверили чердаки и подвалы. Днём 5 сентября работа принесла плоды.

Сотрудники МВД нашли несовершеннолетнюю. Выяснилось, что преступлений против неё не совершали. На данный момент уточняют – почему она не хотела возвращаться домой, и что сподвигло её вновь уйти в неизвестном направлении.