В Тверской области начали работать боулинг-клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры

В Тверской области открыли боулинг-клубы, развлекательные центры и детские игровые комнаты. Фото: Кристина ГИЗАТУЛИНА

По всей Тверской области возобновили работу развлекательные центры с боулинг-залами, детскими игровыми комнатами и компьютерными клубами. Снята ещё одна часть ограничений, наложенных из-за распространения коронавируса. Постановление подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Работа развлекательных комплексов должна идти с соблюдением требований Роспотребнадзора. Количество посетителей не должно превышать 50% от установленного количества.

Также теперь возможно проводить публичные слушания, дебаты и лекции. На них также должно быть занято не больше половины мест в аудитории.

Все эти вопросы обсудили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Тверской области.

До этого поэтапно сняли ограничения на торговлю, работу кафе, ресторанов и других мест общепита, функционирование потребительского рынка и т.д. Вновь принимают клиентов компании из сферы услуг, отели, гостиницы, хостелы, а также медицинские клиники. Возобновлены экскурсии и деятельность поисковых военно-патриотических организаций.

Кроме того, в штатном режиме работают образовательные учреждения, загородные лагеря (есть те, у которых смены осенью продолжаются), кинотеатры, театры и др. При этом посетители должны выполнять санитарно-эпидемиологические требования. Места в залах должны заполняться с учётом социальной дистанции.

Также вновь открылись студии, кружки. Они также обязаны соблюдать санитарный режим.