В Тверской области начались поиски 12-летней девочки, не вернувшейся из школы

В Тверской области ищут 12-летнюю девочку, которая несколько раз уходила из дома. Фото: СУ СК РФ по Тверской области/tver.sledcom.ru.

5 сентября, ночью, следователям поступил звонок о том, что Ангелина Курочкина 2008 года рождения из ЗАТО Озёрный ушла днём в школу, но домой не вернулась. Сотрудники Следственного комитета начали проверку. Появились подробности произошедшего.

Следователи выяснили, что девочку воспитывает опекун. Телефона у пропавшей с собой не было.

До этого несовершеннолетняя несколько раз уходила из дома при таких же обстоятельствах, бродяжничала. При этом территорию посёлка городского типа не покидала.

Полицейские, следователи, а также криминалисты выезжали по месту жительства Ангелины, разговаривали с опекуном. Сейчас ищут свидетелей произошедшего. Начались поиски.

Информацию о том, где может находиться 12-летняя Ангелина Курочкина, просят сообщать по телефону 8-930-179-00-69. Особенно стоит обратить внимание на ориентировку жителям Озёрного, ребёнок может находиться в населённом пункте.