В Тверской области ищут 17-летнюю жительницу Вышнего Волочка

В Тверской области ищут 17-летнюю Королину Макаренко. Фото: СУ СК РФ по Тверской области/tver.sledcom.ru.

Сотрудники областного Следственного комитета начали поиски Королины Макаренко 2003 года рождения. Девушка ушла в последний день августа из дома в Вышнем Волочке, и на данный момент о том, где она находится, неизвестно. Ориентировки разосланы во все муниципалитеты региона.

Следователи выезжали на то место, где последний раз видели волочанку. Никаких следов преступления не обнаружили.

Также сотрудники правоохранительных органов поговорили с родственниками пропавшей. Сейчас устанавливают все обстоятельства, при которых она исчезла.

Информацию о том, где может находиться Королина Макаренко, или иные сведения о ней просят сообщать по телефону 8-930-179-00-69.