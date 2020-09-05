В Москве презентовали последнюю книгу тверского поэта Андрея Дементьева

В Москве презентовали последнюю книгу Андрея Дементьева «Мы – скаковые лошади азарта…». Фото: ПТО.

Книгу поэта Андрея Дементьева «Мы – скаковые лошади азарта…» представили 3 сентября на Московской международной книжной ярмарке. В издание вошли как известные, так и ранее не публиковавшиеся стихотворения.

В презентации участвовали супруга поэта, художественный руководитель «Дома поэзии Андрея Дементьева» Анна Пугач, а также художник Никас Сафронов.

– Как никто другой чувствующий ритм времени, его дыхание, его насущные проблемы и поставленные жизнью вопросы, поэт продумывал структуру и стилистику книги так, чтобы она звучала современно, дерзко, отчасти даже и публицистично, не теряя при этом особой дементьевской лиричности, – отметил в рецензии на новую книгу в «Литературной газете» поэт, публицист Геннадий Красников.

Геннадий Николаевич – постоянный член жюри Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», учреждённого Андреем Дементьевым в Твери.

21 августа 2020 года Анна Пугач вручила один из первых экземпляров сборника Мы – скаковые лошади азарта…» губернатору Тверской области Игорю Рудене.

– Андрей Дементьев внёс большой вклад в развитие культурной и поэтической жизни Верхневолжья. Память о нём, его творчестве – это память о целой эпохе, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Андрей Дементьев – один из самых известных поэтов второй половина ХХ века. Он работал в разных жанрах, сочинил тексты многих песен, которые знает практически каждый россиянин.

Почётный гражданин Твери и области основал в региональном центре единственный в России Дом поэзии, в котором проходят, в том числе, конкурсы для начинающих авторов. Именем Андрея Дементьева названа улица, на которой стоит Дом поэзии. В июле 2020 года на набережной Степана Разина установлен закладной камень на месте будущего памятника тверскому литератору.