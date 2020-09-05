Видеоролики про турмаршруты по Тверской области победили на конкурсе «Диво России»

Ролик «Государева дорога» победил на всероссийском конкурсе. Кадры из видео «Государева дорога». Фото: welcometver.ru (скрин видео)

Всего регионы Центрального федерального округа послали на конкурс более 900 тематических роликов. Тверской регион ежегодно участвует во всероссийских и международных туристических выставках и презентациях. Жюри фестиваля «Диво России» высоко оценили видео тверичан.

В номинации «Презентация территорий» Тверская область получила первое место среди других регионов ЦФО за видео «Связь времён». В нём рассказывается о достопримечательностях Тверского края.

Во второй номинации «Туристские маршруты и экскурсии» Тверской регион оказался на первой позиции с роликом «Государева дорога», который представляет одноимённый областной туристический маршрут. Этот проект развивают совместно с Московской, Ленинградской и Новгородской областями.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя неоднократно подчёркивал, сто туризм – одно из направлений развития регионального малого и среднего бизнеса. Особое внимание в Верхневолжье уделяют увеличению потока туристов, повышению уровня обслуживания, развитию инфраструктуры.

В этом году проходит уже 7 фестиваль-конкурс туристических видео «Диво России». Традицию заложили на Международной выставке в Санкт-Петербурге.

Видео от Тверской области можно посмотреть на канале «Диво России» на Яндекс-Дзене.