В Тверской области организуют центральную станцию скорой помощи с единой диспетчерской

В регионе принимаются меры, чтобы скорые оперативнее реагировали на вызовы. Фото: Оксана КЛЮЕВА

Модернизацию службы скорой помощи региона обсудили 4 сентября на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Игорь Руденя.

- Для нас важны несколько параметров. Первый – повышение качества работы скорой медицинской помощи на территории всей Тверской области. Реализацию проекта нужно вести поэтапно – от больших территорий к малым. Второй параметр – это кадровое обеспечение. Скорая помощь – это, прежде всего, профессионалы, которые там работают, – сказал Игорь Руденя.

Первый этап улучшения качества работы – объединение Тверской и Калининской станций СМП - уже реализуется. В службе внедрены четкие алгоритмы оказания скорой медицинской помощи. Организовано взаимодействие с МЧС и службой «112».

Поданным пресс-службы областного правительства, среднесуточное количество бригад увеличилось на 13,5%, а время приезда скорых в среднем сократилось на 12% - до 17,5 минуты.

Сообщается, что сейчас происходит организация центральной станции с единой диспетчерской службой и подстанциями в Твери и других крупных городах региона, а также посты скорой помощи в муниципалитетах. В итоге скорые должны стать еще оперативнее.

В июле автопарки некоторых служб скорой помощи в районах пополнили 21 новыми автомобилями, из которых 18 – реанимобили высокого класса «С».

Игорь Руденя поручил сделать расчет потребности транспорта в районах Тверской области, разработать график его замены с учетом обновления каждые пять лет, а также обеспечить создание резерва скорых.