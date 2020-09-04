За неделю госавтоинспекторы проверили 78 автобусов в Тверской области

Госавтоинспекторы выявили семь нарушений правил перевозки пассажиров Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области в рамках еженедельных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок, в период с 28 августа по 3 сентября, проверено 78 автобусов.

На дорогах Верхневолжья сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. В ходе проверок выявлено семь нарушений.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.