Поисковики экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области проведут экскурсии для школьников

Лагерь экспедиции расположен недалеко от Ржевского мемориала Советскому солдату. Фото: ПТО

Открытие Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» состоялось сегодня - 4 сентября - у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату.

Губернатор Игорь Руденя прислал поисковикам приветственный адрес. В нем глава региона отметил символичность того, что экспедиция развернута недалеко от Ржевского мемориала.

- Наш долг - помнить о высокой цене, которую заплатил за Победу советский народ, освободивший нашу страну и весь мир от нацизма. Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны, - также отмечено в приветствии губернатора.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году экспедиция объединила около 500 поисковиков из России, а также Беларуси и Казахстана.

Также сообщается, что поисковики, только приступив к своей работе, тут же наткнулись на захоронение солдат.

В этом году в рамках экспедиции запланированы не только, работы по поиску останков солдат, но серия экскурсий для школьников и студентов. С ними проведут занятия по военной археологии, оформлению поисковой документации, а также архивной работе.

- Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» объединяет не только регионы страны и другие государства, у неё есть ещё одна функция – образовательная. Здесь обучают новых поисковиков. Во время работы экспедиции сюда приезжают школьники, которые целый день находятся рядом с поисковиками, и я сам наблюдал, уезжают отсюда совершенно другие люди, - подчеркнул директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский.