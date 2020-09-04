В Тверской области водителей вновь проверят на трезвость

С 4 по 6 сентября в Тверской области пройдёт «Контроль трезвости». Фото: Евгения ГУСЕВА

С вечера пятницы и до ночи воскресенья сотрудники ГИБДД будут проверять водителей по всей Тверской области – не выпили ли они за рулём. По статистике, алкоголь становится причиной многих аварий, в том числе со смертельными исходами. Усиленные патрули дорожной полиции будут дежурить во всех муниципалитетах.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей сообщать в полиции, если поведение другого участника дорожного движения покажется странным. При этом, важно сообщить направление движения потенциально опасного автомобилиста, цвет, марку машины и, по возможности, номера.

ГИБДД напоминает номер дежурной части «02», если звонить по сотовому телефону – «102». Важно проявлять бдительность, нежели преступно бездействовать.