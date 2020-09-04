Новые яркие граффити появились на пяти трансформаторных будках в Твери

Так - гораздо лучше! Фото: администрация Твери.

Скучные трансформаторные будки на улицах Озёрной, Трёхсвятской и Склизкова в Твери украсили большие граффити. На них - красивые портреты диких животных (тигра, лисицы и волка) и изображение знаменитых тверских балетмейстеров Татьяны Устиновой и Евгения Комарова. На другой стене будки с портретами танцоров изображён яркий народный танец.

Автор граффити с Устиновой и Комаровым - известный тверской уличный художник Виктор Лебедев (Джокер). Животных нарисовала уличная художница Катерина Крутилова, известная под псевдонимом Катя ХБ.

Все эти граффити, что называется, легальные. Нарисованы в рамках арт-проекта, который курирует муниципальное предприятие "Тверьгорэлектро". С начала существования проекта в Твери преобразили уже одиннадцать трансформаторных будок.

По информации администрации Твери, к октябрю в городе появится ещё одна картина. Её нарисуют на трансформаторной будке, расположенной на улице Лидии Базановой.

Новые граффити на трансформаторных будках. Фото: администрация Твери.

Новые граффити на трансформаторных будках. Фото: администрация Твери.

Новые граффити на трансформаторных будках. Фото: администрация Твери.

Новые граффити на трансформаторных будках. Фото: администрация Твери.