Привезенные в Тверскую область арбузы и дыни не прошли фитосанитарный контроль

Арбузами и дынями торговали с нарушениями Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области 3 сентября провели проверку на рынках в городе Конаково и поселке Редкино и установили факты нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области семеноводства и карантина растений.

Установлено, что в Конакове осуществлялась реализация 80 саженцев плодовых деревьев без документов, а в поселке Редкино выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с арбузами из Дагестана и дынями из Узбекистана, не прошедшими фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. Саженцы сняты с реализации.