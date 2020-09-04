«Будущим виртуозам»: выставка для начинающих музыкантов и их родителей работает в Твери

Выставка будет полезной юным музыкантам, их родителям и просто любителям помузицировать для себя. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

На выставку «Будущим виртуозам» приглашает тверская Горьковка. В зале нотно-музыкальной литературы библиотеки будущие пианисты, скрипачи и другие начинающие музыканты, а также их родители и педагоги могут познакомиться с репертуарам детских музыкальных школ.

В экспозиции выставлены нотные материалы для изучения теории музыки, сборники с вокально-хоровыми и инструментальными произведениями. Интересно это будет не только профессионалам, но и любителям музицировать дома, "для души".

Выставка уже открыта и проработает до конца сентября, сообщает тверская областная библиотека имени Горького.