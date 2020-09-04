Врачи выездных бригад обследовали 466 детей в Тверской области

Выездные бригады врачей осмотрели 466 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе мобильные бригады врачей Детской областной клинической больницы в составе хирурга, кардиолога, уролога, невролога и ортопеда, окулиста, оториноларинголога посетили пять муниципалитетов Тверской области.

- Было обследовано 466 детей. Специалисты выписали 62 направления на дополнительное обследование и 16 на госпитализацию в детскую областную больницу. Выявлено пять острых и 105 хронических заболеваний, - сообщили в областном Минздраве. Выезды мобильных бригад в районы области осуществляются ежемесячно и сформированы с учетом потребностей жителей.

По мнению губернатора Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний населения районов области.