Кота-библиотекаря по имени Степан могла сбить машина в Тверской области

Кот Степан погиб под колесами автомобиля Фото: группа в соцсетях БИБЛИОТЕКА В ГОРОДНЕ – ВК/bibliotekagorodnya

Рыжего кота Степана, который "работал" в Городенской библиотеке сбила машина. Об этом "КП"-Тверь" сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Как мы писали ранее, кот-библиотекарь пропал 25 августа. Работники библиотеки думали, что его убил местный житель, нашлись даже очевидцы трагедии.

По данному факту полиция провела проверку и выяснила, что кота никто не убивал - всеобщего любимца на парковке сбила машина.

Выяснилось, что сосед хозяйки кота, которого подозревали в расправе над животным, к инциденту не причастен.

- Утром 26 августа 46-летний мужчина шел к своей машине и увидел лежащего на дороге кота. Он поднял его, положил в пакет и отнес в мусорный контейнер. Его слова подтвердила соседка, которая также выезжала на работу со стоянки, - прокомментировали в УМВД России по Тверской области.

Мужчина рассказал, что кота не убивал и вообще любит животных - дома у него живет кошка с котятами и другие питомцы.

Остается загадкой, почему о случившемся он не сообщил хозяйке кота Степана, а просто выбросил мертвое животное в мусорку.