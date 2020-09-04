В Воскресенском соборе Твери новый исполняющий обязанности настоятеля

Иеромонах Агапит Евдокимов. Фото: tvereparhia.ru

Протоиерей Сергий Домнин освобождён от должности временно исполняющего обязанности настоятеля тверского Воскресенского кафедрального собора, место "врио" настоятеля собора займёт иеромонах Агапит Евдокимов.

Об этом сообщает Тверская епархия. Кадровые перемены произведены согласно указу митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

Известно, что Сергий Домнин останется клириком собора.

Ранее иеромонах Агапит являлся настоятелем храма в честь успения Божией матери бывшего Успенского Жёлтикова монастыря в Твери, а также церкви в честь святителя Николая Мирликийского (деревня Новинки в Калининском районе).

Также указом нового тверского митрополита игумения Евпраксия (Инбер) освобождена от должности председателя финансовой службы Тверской епархии. Ей выражена благодарность за труды.