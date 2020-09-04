В Твери выявлено 440 повреждений теплотрасс

В Твери продолжаются гидравлические испытания на теплосетях Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери в рамках прошедших двенадцати этапов гидравлических испытаний выявлено 440 повреждений теплотрасс – 251 на магистральных и 189 на разводящих сетях.

- На данный момент устранено порядка 86% повреждений: 232 на магистральных и 146 на разводящих сетях – всего 378 повреждений, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.

Напомним, гидравлические испытания проводятся в областной столице с 1 июня. 2 и 3 сентября стартовали 13 и 14 (последний) этапы. Без горячей воды остались жители Московского и Центрального районов в границах от проспекта Победы до Привокзальной части города.

Закончить работы по этим этапам планируется 16 и 17 сентября.