В Тверской области задержали подозреваемого в краже телефона

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию с заявлением о краже обратилась 41-летняя жительница Конаково. Женщина заявила, что оставила на прилавке магазина телефон стоимостью 18 000 рублей, а его украли.

Полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения, составили ориентировку на подозреваемого.

В течение суток личность злоумышленника была установлена. Им оказался неработающий 31-летний местный житель. В полиции мужчина дал признательные показания и выдал похищенное.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.