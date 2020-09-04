Прокуратура помогла медработникам досрочно выйти на пенсию в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

В прокуратуру Западнодвинского района обратились две местные жительницы. Женщины, являясь медработниками, пожаловались на отказ им в назначении досрочной страховой пенсии.

Выяснилось, что в нарушение закона Пенсионный фонд не включил в стаж периоды прохождения курсов по повышению квалификации, а также периоды работы медицинскими сестрами отделения анестезиологии и реанимации.

Прокуратурой района в суд направлены исковые заявления о признании отказа незаконным. Решением суда незасчитанные периоды внесены в стаж работы.

Решения суда не вступили в законную силу.