Прокуратура помогла медработникам досрочно выйти на пенсию в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"
В прокуратуру Западнодвинского района обратились две местные жительницы. Женщины, являясь медработниками, пожаловались на отказ им в назначении досрочной страховой пенсии.
Выяснилось, что в нарушение закона Пенсионный фонд не включил в стаж периоды прохождения курсов по повышению квалификации, а также периоды работы медицинскими сестрами отделения анестезиологии и реанимации.
Прокуратурой района в суд направлены исковые заявления о признании отказа незаконным. Решением суда незасчитанные периоды внесены в стаж работы.
Решения суда не вступили в законную силу.