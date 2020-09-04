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В Твери учащихся музыкального колледжа эвакуировали из-за подозрительного предмета

Около получаса назад нашёлся хозяин пакета
Семён ЛЕГКОВ
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В Твери в Музыкальном колледже проверяли подозрительный предмет.

В Твери в Музыкальном колледже проверяли подозрительный предмет.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Твери из здания Музыкального колледжа имени Мусоргского эвакуировали преподавателей и студентов из-за подозрительного пакета, оставленного кем-то. На вызов приехали сотрудники полиции, МЧС и служба разминирования из Росгвардии. Всё обошлось благополучно.

В областном МВД уточнили, что проверка здания шла не больше часа, так как нашёлся хозяин вещей, из-за которых прошла эвакуация и здание было оцеплено.

В настоящий момент учреждение работает в штатном режиме. Все вернулись к занятиям музыкой.

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