В Твери учащихся музыкального колледжа эвакуировали из-за подозрительного предмета

В Твери в Музыкальном колледже проверяли подозрительный предмет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Твери из здания Музыкального колледжа имени Мусоргского эвакуировали преподавателей и студентов из-за подозрительного пакета, оставленного кем-то. На вызов приехали сотрудники полиции, МЧС и служба разминирования из Росгвардии. Всё обошлось благополучно.

В областном МВД уточнили, что проверка здания шла не больше часа, так как нашёлся хозяин вещей, из-за которых прошла эвакуация и здание было оцеплено.

В настоящий момент учреждение работает в штатном режиме. Все вернулись к занятиям музыкой.