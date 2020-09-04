На президиуме правительства Тверской области решили повысить класс автодороги

Заседание провел губернатор. Фото: ПТО.

Заседание президиума областного правительства провел 4 сентября губернатор Игорь Руденя.

На заседании было принято решение о повышение класса автодороги «Москва-Рига» - Хорошево в Ржевском районе с 3 до 1 для обеспечения её содержания на более высоком уровне.

Это важно, так как она ведет к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. В 2019-2020 годах трассу расширили до четырех полос, создали парковки, оборудовали съезды, установили фонари.

С момента открытия монумент посетили уже свыше 200 тысяч человек.

- Мемориал - это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом, – считает Игорь Руденя.

Правительство Тверской области планирует включить Ржевский мемориал в экскурсии для школьников старших классов. Разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы».