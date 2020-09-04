Подсчитано, сколько человек поучаствовали в «Диктанте Победы» в Тверской области

Модератором одной из площадок в Ржеве стал директор Центра стратегического инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский. Фото: ПТО.

В акции в честь 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне поучаствовало свыше 6,5 тысяч жителей Верхневолжья.

На территории региона было открыто более 100 площадок, где люди могли проверить свои знания о войне. Каковы результаты, областное правительство пока не сообщает.

Зато сообщает, что цель «Диктанта Победы» – .привлечение внимания молодежи к изучению военной истории.

Как считает губернатор Игорь Руденя, сохранение исторической правды о войне – важное направление патриотического воспитания молодежи.

Из ста площадок 10 было открыто в городе воинской славы Ржеве. Модератором одной из них стал директор Центра стратегического инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский.

- Важно, что акция «Диктант Победы» – международная. Она несет в мир историческую правду о великом подвиге народа-победителя и пример самоотверженного мужества наших дорогих ветеранов, благодаря которым восстановлен мир на героической ржевской земле, в бывшем Советском Союзе, пылавшей в огне фашизма Европе, – эмоционально высказался Андрей Белоцерковский.

В каждом регионе выберут трех победителей «Диктанта Победы».