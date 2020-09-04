Жителя Тверской области задержали за кражу семи велосипедов

Подозреваемого задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В дежурную часть полиции обратилась 36-летняя жительница Удомли. Женщина сообщила, что у нее украли велосипед, пристегнутый возле подъезда на улице Венецианова. Полицейские составили описание пропавшего имущества, проверили места возможного сбыта краденого и вышли на след подозреваемого в краже.

Им оказался 35-летний ранее судимый безработный местный житель. Мужчина задержан, в содеянном сознался.

Установлена причастность фигуранта к совершению еще шести аналогичных краж. Все похищенные велосипеды мужчина продал, а вырученные деньги потратил.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.