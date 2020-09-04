В Тверской области сняты ограничения на работу развлекательных центров и боулинг-клубов

В Твери разрешили открыться боулингам и развлекательным центрам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос об отмене отдельных ограничений, действующих в регионе в связи с коронавирусом, рассмотрели 4 сентября на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тверской области.

В частности, принято решение о возобновлении работы боулингов, компьютерных клубов, детских развлекательных центров и игровых комнат. Соответствующе распоряжение будет подписано в ближайшее время.

При условиия соблюдения всех эпидемиологических мер боулинги откроются уже в сентябре.

Игровые клубы и компьютерные комнаты также смогут работать при 50% наполняемости с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Также, на заседании были рассмотрены вопросы соблюдения санитарного режима в учреждениях образования Тверской области. По поручению губернатора Игоря Рудени в школах будет усилен контроль за измерением температуры и соблюдением других рекомендаций Роспотребнадзора.