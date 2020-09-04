В Твери на отремонтированных улицах рисуют разметку

На ряде улиц обустраивают тротуары Фото: администрация Твери

В Твери продолжается ремонтная кампания в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Новый асфальт уложен на 33 улицах из 46. На девяти объектах ведутся активные работы.

По состоянию на 4 сентября полностью отремонтирован Волжский проезд. На улице Хрустальной, дороге на посёлок 1 мая, Сахаровском шоссе, улицах Громова, Маяковского, Шишкова (включая участок улицы Старобежецкой), Третьяковском переулке и правобережном подходе к Восточному мосту на новый асфальт наносят разметку.

Обустраивают тротуары на улицах 1-й Республиканской, 15 лет Октября, Вольного Новгорода, Комарова, Лётное поле, Московской, Тамары Ильиной, Ротмистрова, набережной Степана Разина, Комсомольском проспекте, Петербургском шоссе, а также в микрорайоне "Южный" и Химинституте.

Кампания по ремонту дорог должна завершиться 30 сентября.