В Твери "Диктант Победы" написали 678 человек

"Диктант Победы" в Твери написали 678 человек Фото: администрация Твери

3 сентября жители Твери приняли участие во Всероссийской акции "Диктант Победы", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В областной столице диктант писали на трех площадках, всего в регионе и ыбло организоавано 100. В областную библиотеку им. А.М. Горького проверить свои знания пришли 78 человек. Ещё 600 писали диктант на базе военных учебных ведений Твери – Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и Тверского суворовского училища.

Участие в "Диктанте Победы" мог принять любой житель Твери. В диктанте - 25 вопросов, касающихся ключевых исторических дат, событий, военной географии, героев войны и многого другого. На их выполнение отводилось 45 минут.

В каждом регионе будут выбраны три победителя "Диктанта Победы". Они получат в подарок книги и электронные гаджеты, а также карты Российского военно-исторического общества с правом на бесплатное посещение более 50 музеев по всей стране. 20 лучших участников со всей России будут приглашены в Москву для вручения наград.