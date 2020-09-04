В Тверской области на товароведа завели уголовное дело из-за кражи

В Тверской области товаровед взяла из кассы магазина 46 тысяч рублей и пойдёт под суд. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники одной из торговых точек города Кашин обратились в полицию по поводу того, что во время пересчёта выручки недосчитались 46 тысяч рублей. Выяснилось, что их взяла 23-летняя девушка из Калязина, которая работала в магазине товароведом. Теперь злоумышленница пойдёт под суд.

У работницы был доступ к финансам организации. Подозреваемая в отделении полиции призналась в том, что взяла из магазина деньги и успела потратить их на свои нужды.

Теперь в отношении растратчицы возбудили уголовное дело. Согласно Уголовному кодексу ей может грозить до шести лет за решёткой.