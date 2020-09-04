Два человека заразились коронавирусом в Твери 4 сентября

В регионе подтверждено 23 случая коронавируса
Фото: Мария ЛЕНЦ
По данным регионального оперштаба, на 4 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, из них двое зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5500 человек.
4269 заболевших излечились от инфекции. 202 человека умерли.
1029 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1788 (+2 за сутки)
Кимры 557
Конаковский район 431 (+3)
Ржев 400 (+1)
Калининский район 286 (+3)
Лихославльский район 243
Торжок 230 (+4)
Вышневолоцкий округ 176
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО