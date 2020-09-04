Два человека заразились коронавирусом в Твери 4 сентября

В регионе подтверждено 23 случая коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального оперштаба, на 4 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, из них двое зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5500 человек.

4269 заболевших излечились от инфекции. 202 человека умерли.

1029 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1788 (+2 за сутки)

Кимры 557

Конаковский район 431 (+3)

Ржев 400 (+1)

Калининский район 286 (+3)

Лихославльский район 243

Торжок 230 (+4)

Вышневолоцкий округ 176

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.