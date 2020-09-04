Об ухудшении погоды жителей Тверской области предупредило МЧС

На Тверскую область надвигается гроза Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Утром, 4 сентября, ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей региона о надвигающихся грозах и ливнях.

Погода испортится в ближайши 1-3 часа, осадки сохранятся до конца суток. Усиление ветра при грозе ожидается порывами 12-17 м/с.

Спасатели напоминают жителям и гостям Верхневолжья о соблюдении правил безопасности по время непогоды и просят без надобности не выходить из зданий.

Кстати, как ранее предупреждали синоптики, к нам спешат циклонические атмосферные фронты, поэтому начало следующей недели будет холодным.