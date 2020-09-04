Более 500 поисковиков примут участие в экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области

В экспедиции примут участие более 500 поисковиков Фото: ПТО

Ежегодная экспедиция "Ржев. Калининский фронт" пройдет в Тверской области с 4 по 17 сентября. В этом году в ней примут участие около 500 поисковиков из 26 регионов Российской Федерации, а также Беларуси и Казахстана.

Международная поисковая экспедиция будет проходить на территории сельского поселения Есинка Ржевского района. В Вахте Памяти будут задействованы военнослужащие 90 отдельного специального поискового батальона Минобороны России.

За четыре года экспедиций цикла "Калининский фронт" поисковики подняли останки 1365 воинов, установлено 95 имен.

- Поднятые поисковиками останки наших воинов, каждая установленная личность – это важнейший вклад в сохранение нашей исторической памяти, за которым стоит кропотливый труд и серьезная исследовательская работа, – считает губернатор Игорь Руденя.

Как и в прошлые экспедиции на базе поискового лагеря будет создан полевой музей, где будут представлены находки поисковиков.