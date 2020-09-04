Госавтоинспекторы провели рейд против нелегальных таксистов в Твери

В Твери прошел рейд "Легковое такси" Фото: УГИБДД России по Тверской области

3 сентября на территории Твери состоялось профилактическое мероприятие "Легковое такси". Во время рейда сотрудники ГИБДД выявляли на дорогах города нелегальных таксистов, которые перевозят пассажиров, не имея лицензии.

- Фактическая численность автомобилей такси в Твери значительно превышает количество разрешений на перевозку пассажиров и багажа, выданных Министерством транспорта Тверской области, - отмечают в Госавтоинспекции. - В ходе мероприятия были выявлены нарушения требований транспортного законодательства, указывающие на совершение административных правонарушений.

У таксистов, работающих с нарушениями, транспортные средства были изъяты и помещены на спецстоянку.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, чтобы продолжать осуществлять деятельность, необходимо приобрести разрешение на перевозку пассажиров и багажа в Министерстве транспорта Тверской области.