Молодой водитель съехал с дороги и врезался в столб в Тверской области

В ДТП пострадали водитель и пассажир Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла в 16:45 вечера 3 сентября на 5-м км автодороги Кимры-Клетино-Дубна Кимрского района Тверской области.

По информаии регионального УГИБДД России, 19-летний водитель, управляя автомобилем "Сузуки Балено", не правильно выбрал скорость движения, съехал с дороги и врезался в столб.

В результате ДТП водитель и 20-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия.