В Твери пройдёт фестиваль "Таврида рядом"

"Таврида рядом" - новый проект всероссийского фестиваля фестивалей "Таврида – АРТ" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ближайшее воскресенье, 6 сентября, в Твери пройдут мероприятия фестиваля "Таврида рядом".

"Таврида рядом" - новый проект всероссийского фестиваля фестивалей "Таврида – АРТ", который проводится в Крыму. Мероприятия"Тавриды рядом" организуют по всей стране. Это уличные концерты, выставки, представления и мастер-классы. Всё "стримится" (транслируется) в интернет.

6 сентября на территории горсада состоится два фестивальных мероприятия. Первое - "у Балюстрады", с 14:00. Планируются выступления артистов, чтение стихов, игры и творческие мастерские. Второе - "Такая комедия", с 16:00. В программе - песни, танцы, стихи и шутки от комедиантов.

Вход на все мероприятия свободный, возрастной ценз: 0+

Полная программа:

"У балюстрады"

Информация: Городской сад Твери

"Такая комедия"